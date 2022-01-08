ЦСКА нацелился на хавбека "Севильи"

Фото: инстаграм Гуделя

Хавбек "Севильи" Неманья Гудель попал в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям Еstadio Deportivo, конкуренцию "армейцам" в борьбе за 30-летнего серба составят "Алавес", "Валенсия" и "Гранада".

Сам футболист не планирует покидать клуб как минимум до конца сезона.

В текущем сезоне Гудель принял участие в 11 играх. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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