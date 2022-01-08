Лапорта уверен, что Холанд перейдет в "Барселону"

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Лапорта уверен, что Холанд перейдет в "Барселону" Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в каталонском клубе.

По сведениям Catalunya Ràdio, президент сообщил об этом своему ближайшему окружению.

Отмечается, что Лапорта уже провел переговоры с агентом норвежца Миной Райолой.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет перебраться в Испанию и выбирает между "Барсой" и "Реалом".

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