Лапорта уверен, что Холанд перейдет в "Барселону"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в каталонском клубе.

По сведениям Catalunya Ràdio, президент сообщил об этом своему ближайшему окружению.

Отмечается, что Лапорта уже провел переговоры с агентом норвежца Миной Райолой.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет перебраться в Испанию и выбирает между "Барсой" и "Реалом".

Читайте также: Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону". | http://soccernews.ru