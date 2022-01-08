Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе "Наполи"

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Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе "Наполи" Фото сайт РПЛ

Олег Еремин, агент  защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на информацию о том, что "Наполи" проявляет интерес к его клиенту.

"У меня такой информации нет, ко мне из "Наполи" никто не обращался по поводу Дивеева", - приводит слова агента Sport24.

Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев провел 16 матчей, в которых забил один гол.

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