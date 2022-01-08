Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино близок к возвращению в АПЛ.
По сведениям Transfer News Live, аргентинский специалист дал согласие возглавить "Манчестер Юнайтед".
Стороны практически пришли к соглашению. Ожидается, что Почеттино начнет тренировать "МЮ" летом 2022 года.
Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. Его соглашение с клубом истекает в 2023 году.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|6
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|Эвертон
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|36
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|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18