Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино близок к возвращению в АПЛ.

По сведениям Transfer News Live, аргентинский специалист дал согласие возглавить "Манчестер Юнайтед".

Стороны практически пришли к соглашению. Ожидается, что Почеттино начнет тренировать "МЮ" летом 2022 года.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. Его соглашение с клубом истекает в 2023 году.

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