В "Севилье" отреагировали на интерес ЦСКА к Гуделю

Фото: инстаграм Гуделя

Глава пресс-службы "Севильи" Хесус Гомес отреагировал на слухи об интересе к хавбеку Неманье Гуделю со стороны ЦСКА.

"У меня нет такой информации. Гудель мог уйти летом, однако сейчас в команде много потерь, поэтому это маловероятно", - приводит слова Гомеса Sport24.

В этом сезоне Гудель принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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