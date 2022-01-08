ПСЖ готовит предложение для Погба

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ПСЖ готовит предложение для Погба Фото инстаграм Поля Погба

ПСЖ не исключает подписания хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Todofichajes, парижане готовы предложить 28-летнему французу контракт на 5 лет.

Отмечается, что в ПСЖ Погба может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Контракт Погба с "МЮ" истекает ближайшим летом, однако клуб пытается продлить соглашение.

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