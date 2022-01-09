На Кубке Африки сборные должны будут играть, если есть 11 игроков без коронавируса
СМИ узнали общие правила проведения матчей Кубка Африки в условиях пандемии коронавируса.
Сборные должны будут играть, если как минимум 11 футболистов сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Отмечается, что если среди здоровых игроков не окажется голкипера, то на ворота должен стать любой другой футболист.
Если команда не сможет набрать 11 футболистов на игру, то им будет засчитано техническое поражение со счетом 0:2.
Напомним, что Кубок Африки начнется в воскресенье, 9 января.
Читайте также: Эджуке попал в окончательную заявку сборной Нигерии на Кубок Африканских Наций. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
-
1
"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги
-
1
Хави прокомментировал ничью с "Гранадой"
-
На Кубке Африки сборные должны будут играть, если есть 11 игроков без коронавируса
-
"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка Англии
-
Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии"
-
ПСЖ готовит предложение для Погба
-
В "Севилье" отреагировали на интерес ЦСКА к Гуделю
-
Сын главного тренера принес "Порту" победу над "Эшторилом"
-
"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии
-
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"
-
"Барселона" упустила победу над "Гранадой"
-
Агент Черышева отрицает переговоры с ЦСКА
-
Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе "Наполи"
-
1
Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии
-
"Ростов" согласовал трансфер форварда "Сигмы"
-
"Ньюкасл" вылетел из Кубка Англии, "Лестер" прошел в следующий раунд
-
"Интер" предложил Санчеса клубу АПЛ
-
Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1