На Кубке Африки сборные должны будут играть, если есть 11 игроков без коронавируса

СМИ узнали общие правила проведения матчей Кубка Африки в условиях пандемии коронавируса.

Сборные должны будут играть, если как минимум 11 футболистов сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Отмечается, что если среди здоровых игроков не окажется голкипера, то на ворота должен стать любой другой футболист.

Если команда не сможет набрать 11 футболистов на игру, то им будет засчитано техническое поражение со счетом 0:2.

Напомним, что Кубок Африки начнется в воскресенье, 9 января.

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