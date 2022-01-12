Агент Аллегри рассказал о несостоявшемся назначении тренера в "Реал"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Джованни Бранкини, агент наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, рассказал о приглашении тренера в "Реал" в мае 2021 года.

"Аллегри был в шаге от назначения тренером "Реала" в мае. Все было подготовлено, условия согласованы. Не хватало только его подписи на контракте. Ему нужно было лишь подписать документы, однако потом он решил вернуться в "Ювентус", - приводит слова агента Corriere dello Sport.

Напомним, что в итоге "Реал" возглавил Карло Анчелотти. После 21 тура "сливочные" лидируют в Ла Лиге.

"Ювентус" занимает в чемпионате пятое место и отстает от лидирующего "Интера" на 11 очков.

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