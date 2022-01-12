"Ювентус" намерен арендовать Депая
Фото: инстаграм Депая
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может продолжить карьеру в "Ювентусе".
По сведениям Goal.com, туринский клуб заинтересован в аренде 27-летнего голландца до конца сезона. В нем видят замену Федерико Кьезе, который пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Отмечается, что "Барса" готова отпустить Депая после покупки Феррана Торреса у "Манчестер Сити", а также после возвращения в строй Ансу Фати.
В этом сезоне на счету Депая 8 голов и два ассиста в 22 матчах.
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17