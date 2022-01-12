"Ювентус" намерен арендовать Депая

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"Ювентус" намерен арендовать Депая Фото: инстаграм Депая

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может продолжить карьеру в "Ювентусе".

По сведениям Goal.com, туринский клуб заинтересован в аренде 27-летнего голландца до конца сезона. В нем видят замену Федерико Кьезе, который пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Отмечается, что "Барса" готова отпустить Депая после покупки Феррана Торреса у "Манчестер Сити", а также после возвращения в строй Ансу Фати.

В этом сезоне на счету Депая 8 голов и два ассиста в 22 матчах.

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