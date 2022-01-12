"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо

Фото: твиттер "Краснодара"

Защитник Хуниор Алонсо официально перешел в "Краснодар".

Как сообщает сайт клуба, 28-летний парагваец заключил контракт до лета 2025 года. Он будет играть под 12-м номером.

Напомним, что за трансфер Алонсо "Краснодар" заплатил 8 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.

Ранее Алонсо выступал за "Атлетико Минейро". В составе клуба он провел 88 игр, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Читайте также: Даниэль Фарке станет новым тренером "Краснодара". | http://soccernews.ru