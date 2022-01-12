"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо
Фото: твиттер "Краснодара"
Защитник Хуниор Алонсо официально перешел в "Краснодар".
Как сообщает сайт клуба, 28-летний парагваец заключил контракт до лета 2025 года. Он будет играть под 12-м номером.
Напомним, что за трансфер Алонсо "Краснодар" заплатил 8 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.
Ранее Алонсо выступал за "Атлетико Минейро". В составе клуба он провел 88 игр, в которых забил два гола и отдал три ассиста.
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