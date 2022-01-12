Месси может пропустить еще один матч ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рискует пропустить матч с "Брестом".

По сведениям Le Parisien, 34-летний аргентинец продолжает тренироваться отдельно от команды после перенесенного коронавируса.

Поединок парижан против "Бреста" запланирован на 15 января.

В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 16 играх.

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