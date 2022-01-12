Месси может пропустить еще один матч ПСЖ

Теги псжлионель мессибрест

Месси может пропустить еще один матч ПСЖ Фото: инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рискует пропустить матч с "Брестом".

По сведениям Le Parisien, 34-летний аргентинец продолжает тренироваться отдельно от команды после перенесенного коронавируса.

Поединок парижан против "Бреста" запланирован на 15 января.

В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 16 играх.

Читайте также: Ривалдо назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо

"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов