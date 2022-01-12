Месси может пропустить еще один матч ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рискует пропустить матч с "Брестом".
По сведениям Le Parisien, 34-летний аргентинец продолжает тренироваться отдельно от команды после перенесенного коронавируса.
Поединок парижан против "Бреста" запланирован на 15 января.
В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 16 играх.
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|28
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|Страсбур
|27
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|28
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|Бордо
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|Нант
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|28
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|28
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|Тулуза
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