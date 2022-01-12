"Зенит" определился с первым соперником на сборах в ОАЭ
Фото: твиттер "Зенита"
"Зенит" готовится к первому зимнему сбору в ОАЭ.
Как сообщает сайт клуба, первым соперником "сине-бело-голубых" станет клуб из ОАЭ "Эмирейтс".
Товарищеская игра запланирована на 19 января. Матч пройдет в 17:00 (мск).
В первой официальной игре, которая состоится 17 февраля, "Зенит" встретится с "Бетисом" в рамках Лиги Европы.
Читайте также: Кузяев рассказал о своем отпуске в Мексике. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Зенит" определился с первым соперником на сборах в ОАЭ
-
Месси может пропустить еще один матч ПСЖ
-
Экс-тренер "Фиорентины" высказался о работе с Кокориным
-
Два клуба АПЛ интересуются Головиным
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо
-
Тунис требует переиграть матч с Мали
-
"Ювентус" намерен арендовать Депая
-
На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина
-
"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке Италии
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Лестера"
-
Райола находится в больнице в критическом состоянии
-
Шварц прокомментировал переход Смолова в "Динамо"
-
"Ньюкасл" завершает трансфер форварда "Бернли"
-
Агент Аллегри рассказал о несостоявшемся назначении тренера в "Реал"
-
"Арсенал" может подписать полузащитника "Ювентуса"
-
"Манчестер Юнайтед" уже зимой может подписать Закарию
-
Семин недоволен продажей Мурило
-
Один из боссов "Химок" анонсировал трансфер Жиркова
-
Смолов прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
Томас Цорн прокомментировал трансфер Кухты в "Локомотив"