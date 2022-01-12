"Зенит" определился с первым соперником на сборах в ОАЭ

Фото: твиттер "Зенита"

"Зенит" готовится к первому зимнему сбору в ОАЭ.

Как сообщает сайт клуба, первым соперником "сине-бело-голубых" станет клуб из ОАЭ "Эмирейтс".

Товарищеская игра запланирована на 19 января. Матч пройдет в 17:00 (мск).

В первой официальной игре, которая состоится 17 февраля, "Зенит" встретится с "Бетисом" в рамках Лиги Европы.

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