Смолов определился с номером в "Динамо"
Фото: твиттер "Динамо"
Форвард Федор Смолов стал игроком "Динамо".
Как сообщает сайт московского клуба, 31-летний игрок взял себе 40-й номер. Именно под этим номером он выступал за "Динамо" с 2007 по 2015 год.
В текущем сезоне Смолов провел за "Локомотив" 22 матча, в которых забил 7 голов.
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