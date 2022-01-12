Смолов определился с номером в "Динамо"

Фото: твиттер "Динамо"

Форвард Федор Смолов стал игроком "Динамо".

Как сообщает сайт московского клуба, 31-летний игрок взял себе 40-й номер. Именно под этим номером он выступал за "Динамо" с 2007 по 2015 год.

В текущем сезоне Смолов провел за "Локомотив" 22 матча, в которых забил 7 голов.

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