"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"

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"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси" Фото: инстаграм Лофтус-Чика

Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб может подписать 25-летнего игрока, если Артур уйдет в аренду в "Арсенал".

В качестве альтернативы "Ювентус" рассматривает Бруно Гимараэса ("Лион") и Ренату Санчеша ("Лилль").

В этом сезоне на счету Лофтус-Чика три голевые передачи в 20 играх.

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