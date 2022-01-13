"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"

Фото: инстаграм Лофтус-Чика

Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб может подписать 25-летнего игрока, если Артур уйдет в аренду в "Арсенал".

В качестве альтернативы "Ювентус" рассматривает Бруно Гимараэса ("Лион") и Ренату Санчеша ("Лилль").

В этом сезоне на счету Лофтус-Чика три голевые передачи в 20 играх.

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