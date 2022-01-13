"Ахмат" хочет подписать вратаря сборной Беларуси и капитана молодежки "Шахтера"
Фото: сайт "Шахтера"
"Ахмат" близок к подписанию двух новых футболистов.
Как сообщает "Матч ТВ", ведутся переговоры с вратарем "Руха" и сборной Беларуси Павлом Павлюченко, а также с капитаном молодежной команды "Шахтера" Ильей Гулько.
Отмечается, что 19-летний украинец прилетел на сбор "Ахмата" в Турции.
После 18 туров "Ахмат" идет в РПЛ на седьмом месте.
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