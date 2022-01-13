"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании
Фото: твиттер "Атлетика"
В полуфинале Суперкубка Испании "Атлетико" уступил "Атлетику".
Таким образом, клуб из Бильбао вышел в финал турнира, где сыграет против "Реала", который вчера обыграл "Барселону".
"Атлетико" - "Атлетик" 1:2
Голы: Унаи Симон (аг), 62 - 1:0, Йерай Альварес, 77 - 1:1, Уильямс, 81 - 1:2
"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 46), Карраско, Коке (Эррера, 84), Кондогбиа (де Пауль, 51), Лемар (Матеус Кунья, 85), Корреа (Суарес, 71), Жоау Феликс.
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Берчиче, 75), Дани Гарсия, Саррага (Весга, 70), Сансет (Рауль Гарсия, 70), Беренгер (Уильямс, 70), Уильямс, Муниаин.
Удаление: Хименес (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14