"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании

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"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка ИспанииФото: твиттер "Атлетика"

В полуфинале Суперкубка Испании "Атлетико" уступил "Атлетику".

Таким образом, клуб из Бильбао вышел в финал турнира, где сыграет против "Реала", который вчера обыграл "Барселону".

"Атлетико" - "Атлетик" 1:2

Голы: Унаи Симон (аг), 62 - 1:0, Йерай Альварес, 77 - 1:1, Уильямс, 81 - 1:2

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 46), Карраско, Коке (Эррера, 84), Кондогбиа (де Пауль, 51), Лемар (Матеус Кунья, 85), Корреа (Суарес, 71), Жоау Феликс.

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Берчиче, 75), Дани Гарсия, Саррага (Весга, 70), Сансет (Рауль Гарсия, 70), Беренгер (Уильямс, 70), Уильямс, Муниаин.

Удаление: Хименес (90).   

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