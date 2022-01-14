"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко проиграла "Милану".
Основное время завершилось со счетом 1:1, однако в экстра-таймах "россонери" дожали соперника.
"Милан" - "Дженоа" 3:1
Голы: Эстигор, 17 - 0:1, Жиру, 74 - 1:1, Рафаэл Леау, 102 - 2:1, Салемакерс, 112 - 3:1
"Милан": Меньян, Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 62), Тонали, Жиру (Робак, 118), Ребич (Рафаэл Леау, 62), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80), Мальдини (Браим Диас, 62).
"Дженоа": Шемпер, Хефти, Ванхойсден, Эстигор (Бани, 111), Васкес, Бадель, Мелегони, Портанова (Гильоне, 105), Кайседо (Дестро, 63), Экубан (Кассата, 71), Йебоа (Пандев, 87).
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
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|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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