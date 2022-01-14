"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии

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"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка ИталииФото: твиттер "Милана"

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко проиграла "Милану".

Основное время завершилось со счетом 1:1, однако в экстра-таймах "россонери" дожали соперника.

"Милан" - "Дженоа" 3:1

Голы: Эстигор, 17 - 0:1, Жиру, 74 - 1:1, Рафаэл Леау, 102 - 2:1, Салемакерс, 112 - 3:1

"Милан": Меньян, Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 62), Тонали, Жиру (Робак, 118), Ребич (Рафаэл Леау, 62), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80), Мальдини (Браим Диас, 62).

"Дженоа": Шемпер, Хефти, Ванхойсден, Эстигор (Бани, 111), Васкес, Бадель, Мелегони, Портанова (Гильоне, 105), Кайседо (Дестро, 63), Экубан (Кассата, 71), Йебоа (Пандев, 87).

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