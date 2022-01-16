"Валенсия" Черышева прошла в 1/4 финала Кубка Испании

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"Валенсия" Черышева прошла в 1/4 финала Кубка ИспанииФото: сайт "Валенсии"

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" одолела "Атлетико Балеарес".

Таким образом, "летучие мыши" прошли в четвертьфинал турнира.

Отметим, что россиянин Денис Черышев пропустил матч.

"Атлетико Балеарес" - "Валенсия" 0:1

Гол: Маркос Андре, 1 - 0:1

"Валенсия": Доменек, Альдерете, Диакаби, Москера, Гайя (Тони Лато, 77), Муса, Гильямон (Морено, 90), Рачич (Фулькье, 63), Куандреди, Маркос Андре (Гедеш, 64), Дуро.

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