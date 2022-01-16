"Эвертон" объявил об отставке Бенитеса

Теги эвертонрафаэль бенитес

"Эвертон" объявил об отставке БенитесаФото: сайт "Эвертона"

"Эвертон" отправил в отставку наставника команды Рафаэля Бенитеса.

Исполняющим обязанности тренера назначен Данкан Фергюсон, работающий в штабе Бенитеса.

Бенитес возглавлял клуб с лета 2021 года. После 19 туров "Эвертон" идет в АПЛ на 15-й позиции.

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