Ван де Бек и Вейналдум ответили на предложение "Ньюкасла"

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Ван де Бек и Вейналдум ответили на предложение "Ньюкасла" Фото сайт ПСЖ

"Ньюкасл" нацелился на хавбеков "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

По сведениям The Telegraph, "сороки" хотели взять в аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека и Джорджиньо Вейналдума из ПСЖ.

Однако оба футболиста отклонили предложение "Ньюкасла", несмотря на то, что не имеют стабильной игровой практики в своих клубах.

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