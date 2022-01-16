Два клуба АПЛ проявляют интерес к Араухо

Фото: инстаграм "Барселоны"

Будущее защитника "Барселоны" Рональда Араухо в клубе остается неопределенным.

Как сообщает Marca, за ситуацией вокруг 22-летнего уругвайца следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые готовы подписать игрока следующим летом.

Напомним, что контракт Араухо с "Барсой" рассчитан до лета 2023 года. Игрок готов продлить соглашение, однако просит повышения зарплаты.

В этом сезоне Араухо провел 22 игры и забил два гола. Также на его счету 3 желтые карточки.

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