Тренер "Сочи" высказался о возможном возвращении Кокорина

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Тренер "Сочи" высказался о возможном возвращении Кокорина Фото: инстаграм "Фиорентины"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Смущает отсутствие игровой практики. Вот прочитал, что он забил два гола и отдал голевую передачу в двусторонке. Это хоть какая-то информация. А до этого вообще ничего слышно не было! Травма на травме. Когда мы не видим игрока на поле, то должны выяснить, почему он не играет. И пообщаться с ним, понять его желания.

Часто приходится слышать: вот, мол, у футболиста контракт заканчивается, он не хочет подписывать новый, и тренер предпочитает других. Что за ерунда?! Какой тренер будет оставлять на скамейке игрока, который приносит реальную пользу, - когда бы у него контракт ни заканчивался?

Так что предметного разговора о возвращении Кокорина в "Сочи" не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Аександр", - приводит слова Федотова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 6 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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