"Рома" Моуринью одержала победу над "Кальяри"

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"Рома" Моуринью одержала победу над "Кальяри"Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Рома" победила "Кальяри".

Благодаря победе "Лацио" поднялся на шестое место. "Кальяри" идет 18-м.

"Рома" - "Кальяри" 1:0

Гол: Сержиу Оливейра (пен), 33 - 1:0

"Рома": Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула, Винья, Мхитарян, Сержиу Оливейра, Верету (Бове, 90), Дзаньоло (Карсдорп, 86), Мэйтленд-Найлз (Керамицис, 90), Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 75).

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Гольданига, Альтаре (Гальяно, 88), Карбони, Далберт (Ликояннис, 80), Перейро (Нандес, 69), Дейола, Марин, Жоао Педро, Паволетти.

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