"Реал" нацелился на вингера "Аякса"
Фото инстаграм Антони
Вингер "Аякса" Антони может покинуть клуб ближайшим летом.
Как сообщает Fichajes, в услугах 21-летнего бразильца заинтересован "Реал". Стоимость возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро.
Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.
В этом сезоне на счету Антони 9 голов и 5 ассистов в 20 играх.
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