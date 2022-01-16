"Реал" нацелился на вингера "Аякса"

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"Реал" нацелился на вингера "Аякса" Фото инстаграм Антони

Вингер "Аякса" Антони может покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает Fichajes, в услугах 21-летнего бразильца заинтересован "Реал". Стоимость возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне на счету Антони 9 голов и 5 ассистов в 20 играх.

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