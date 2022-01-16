"Эвертон" сделал запрос на приглашение Роберто Мартинеса

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"Эвертон" сделал запрос на приглашение Роберто Мартинеса Фото: инстаграм сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может вернуться в "Эвертон".

Как сообщает The Telegraph, "ириски" считают испанца одним из главных кандидатов на пост тренера команды.

"Эвертон" уже отправил запрос в Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию и ожидает ответа.

Напомним, что Мартинес возглавлял "Эвертон" с 2013 по 2016 год. Лучший результат при нем - пятое место в АПЛ.

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