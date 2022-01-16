Крупная победа Туниса, осечки Алжира и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 16 января
Фото: сайт Кубка Африки
Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Кубка Африки.
Группа E
Кот-д`Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2
Голы: Аллер, 25 - 1:0, Камара, 55 - 1:1, Пепе, 65 - 2:1, Камара, 90 - 2:2
Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье, Байи (Коссуну, 90), Дели, Конан, Сери, Кессиэ (Диэ, 82), Сангаре (Траоре, 73), Заа (Куасси, 82), Аллер (Куаме, 72), Пепе.
Сьерра-Леоне: Нбали, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Камара, Куи, Бунду (Камара, 75), Камара (Кайкай, 83), Камара, Буйя-Турей (Каллон, 73).
Алжир - Экв. Гвинея 0:1
Гол: Обианг, 70 - 0:1
Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бенламри (Тахрат, 54), Бенсебайни, Фегули (Булая, 64), Бендебка (Браими, 73), Беннасер, Белаили, Марез, Бунеджа (Слимани, 64).
Экв. Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Ганет, Пепин, Бикоро (Миранда, 66), Буйла (Дориан, 66), Сальвадор (Энеме, 90), Сиафа (Нлаво, 46).
Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (4), Экв. Гвинея (3), Сьерра-Леоне (2), Алжир (1).
Группа F
Гамбия - Мали 1:1
Голы: Коне (пен), 79 - 0:1, Барроу (пен), 90 - 1:1
Гамбия: Джоуб, Сундберг (Джанко, 73), Колли, Гомес, Турей, Джаллоу (Бадамоси, 83), Маррех, Бобб, Адамс (Барроу, 83), Сисей (Колли, 73), Барроу.
Мали: Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Самассеку (Траоре, 46), Кулибали (Айдара, 46), Биссума, Дженепо (Думбия, 70), Траоре, Коне.
Тунис - Мавритания 4:0
Голы: Матлути, 4 - 1:0, Хазри, 8 - 2:0, Хазри, 64 - 3:0, Жазири, 66 - 4:0
Тунис: Бен-Саид, Матлути, Ифа (Рекик, 81), Тальби, Маалуль, Схири, Шалали, Слиман (Рафья, 71), Кауи (Бен-Ромдан, 60), Хазри (Мсакни, 80), Жазири (Лаидуни, 71).
Мавритания: Диоп, Абу-Демба, Абед (Суэд, 14), Яли, Уэбиб, Тиам, Тиам (Карамоко, 68), Камара (Танжи, 60), Фофана, Камара (Ба, 46), Ндиай (Сиди-Этман, 60).
Турнирное положение: Гамбия (4), Мали (4), Тунис (3), Мавритания (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1