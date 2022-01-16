Крупная победа Туниса, осечки Алжира и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 16 января

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Крупная победа Туниса, осечки Алжира и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 16 январяФото: сайт Кубка Африки

Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Кубка Африки.

Группа E

Кот-д`Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2

Голы: Аллер, 25 - 1:0, Камара, 55 - 1:1, Пепе, 65 - 2:1, Камара, 90 - 2:2

Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье, Байи (Коссуну, 90), Дели, Конан, Сери, Кессиэ (Диэ, 82), Сангаре (Траоре, 73), Заа (Куасси, 82), Аллер (Куаме, 72), Пепе.

Сьерра-Леоне: Нбали, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Камара, Куи, Бунду (Камара, 75), Камара (Кайкай, 83), Камара, Буйя-Турей (Каллон, 73).  


Алжир - Экв. Гвинея 0:1

Гол: Обианг, 70 - 0:1

Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бенламри (Тахрат, 54), Бенсебайни, Фегули (Булая, 64), Бендебка (Браими, 73), Беннасер, Белаили, Марез, Бунеджа (Слимани, 64).

Экв. Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Ганет, Пепин, Бикоро (Миранда, 66), Буйла (Дориан, 66), Сальвадор (Энеме, 90), Сиафа (Нлаво, 46).

Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (4), Экв. Гвинея (3), Сьерра-Леоне (2), Алжир (1).


Группа F

Гамбия - Мали 1:1

Голы: Коне (пен), 79 - 0:1, Барроу (пен), 90 - 1:1

Гамбия: Джоуб, Сундберг (Джанко, 73), Колли, Гомес, Турей, Джаллоу (Бадамоси, 83), Маррех, Бобб, Адамс (Барроу, 83), Сисей (Колли, 73), Барроу.

Мали: Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Самассеку (Траоре, 46), Кулибали (Айдара, 46), Биссума, Дженепо (Думбия, 70), Траоре, Коне.  


Тунис - Мавритания 4:0

Голы: Матлути, 4 - 1:0, Хазри, 8 - 2:0, Хазри, 64 - 3:0, Жазири, 66 - 4:0

Тунис: Бен-Саид, Матлути, Ифа (Рекик, 81), Тальби, Маалуль, Схири, Шалали, Слиман (Рафья, 71), Кауи (Бен-Ромдан, 60), Хазри (Мсакни, 80), Жазири (Лаидуни, 71).

Мавритания: Диоп, Абу-Демба, Абед (Суэд, 14), Яли, Уэбиб, Тиам, Тиам (Карамоко, 68), Камара (Танжи, 60), Фофана, Камара (Ба, 46), Ндиай (Сиди-Этман, 60).

Турнирное положение: Гамбия (4), Мали (4), Тунис (3), Мавритания (0).

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1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
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