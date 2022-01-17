"Интер" сыграл вничью с "Аталантой"

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"Интер" сыграл вничью с "Аталантой"Фото: твиттер "Интера"

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Интер" поделил очки с "Аталантой".

"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на два очка. "Аталанта" остается четвертой.

"Аталанта" - "Интер" 0:0

"Аталанта": Муссо, Гимшити, Паломино, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич (Дзаппакоста, 90), Пессина (Миранчук, 78), Муриэль (Пикколи, 86).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 83), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 66), Барелла, Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67).   

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