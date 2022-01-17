"Интер" сыграл вничью с "Аталантой"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Интер" поделил очки с "Аталантой".
"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на два очка. "Аталанта" остается четвертой.
"Аталанта" - "Интер" 0:0
"Аталанта": Муссо, Гимшити, Паломино, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич (Дзаппакоста, 90), Пессина (Миранчук, 78), Муриэль (Пикколи, 86).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 83), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 66), Барелла, Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17