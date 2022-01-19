Лунев перенес операцию на голеностопе
Голкипер "Байера" и сборной России Андрей Лунев перенес операцию на голеностопе. Об этом сообщил агент футболиста Антон Смирнов.
"Лунев прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня - процесс реабилитации", - написал агент в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь пропустит около двух месяцев.
В текущем сезоне Лунев принял участие только в одной игре.
Читайте также: Агент Лунева рассказал о положении вратаря в "Байере". | http://soccernews.ru
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