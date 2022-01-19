Лунев перенес операцию на голеностопе

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Лунев перенес операцию на голеностопе Фото инстаграм Андрея Лунева

Голкипер "Байера" и сборной России Андрей Лунев перенес операцию на голеностопе. Об этом сообщил агент футболиста Антон Смирнов.

"Лунев прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня - процесс реабилитации", - написал агент в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь пропустит около двух месяцев.

В текущем сезоне Лунев принял участие только в одной игре.

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