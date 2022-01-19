Гаттузо может возглавить "Дженоа"

Теги дженоадженнаро гаттузо

Гаттузо может возглавить "Дженоа" Фото твиттер "Фиорентины"

Дженнаро Гаттузо может стать следующим тренером "Дженоа".

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "гриффоны" уже провели переговоры с 44-летним специалистом.

Напомним, что ранее "Дженоа" отправил в отставку украинца Андрея Шевченко.

Последним клубом Гаттузо была "Фиорентина", которую он покинул спустя 3 недели после назначения.

Читайте также: "Эвертон" ведёт переговоры с Гаттузо. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов