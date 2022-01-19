Гаттузо может возглавить "Дженоа"

Фото твиттер "Фиорентины"

Дженнаро Гаттузо может стать следующим тренером "Дженоа".

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "гриффоны" уже провели переговоры с 44-летним специалистом.

Напомним, что ранее "Дженоа" отправил в отставку украинца Андрея Шевченко.

Последним клубом Гаттузо была "Фиорентина", которую он покинул спустя 3 недели после назначения.

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