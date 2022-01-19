"Милан" хочет арендовать защитника "Тоттенхэма"

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"Милан" хочет арендовать защитника "Тоттенхэма"Фото: инстаграм Танганги

Защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" хотят арендовать 22-летнего футболиста, однако "шпоры" отказываются отпускать его в январе.

В качестве альтернативы "Милан" рассматривает Эрика Байи ("МЮ") и Абду Диалло (ПСЖ).

В текущем сезоне Танганга принял участие в 17 играх во всех турнирах.

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