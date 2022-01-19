Мбаппе пока не ответил на предложение ПСЖ о продлении контракта

Фото: инстаграм Мбаппе

ПСЖ ожидает ответа от форварда Килиана Мбаппе касательно предложенного варианта продления контракта.

Как сообщает El Chiringuito TV, 23-летний француз пока никак не отреагировал на предложение клуба.

Отмечается, что руководство парижан практически смирилось с грядущим уходом игрока.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает этим летом. Футболист хочет перейти в "Реал".

Читайте также: ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт. | http://soccernews.ru