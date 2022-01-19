Мбаппе пока не ответил на предложение ПСЖ о продлении контракта

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе пока не ответил на предложение ПСЖ о продлении контракта Фото: инстаграм Мбаппе

ПСЖ ожидает ответа от форварда Килиана Мбаппе касательно предложенного варианта продления контракта.

Как сообщает El Chiringuito TV, 23-летний француз пока никак не отреагировал на предложение клуба.

Отмечается, что руководство парижан практически смирилось с грядущим уходом игрока.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает этим летом. Футболист хочет перейти в "Реал".

Читайте также: ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов