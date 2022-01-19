Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Организаторы ЧМ-2022 определились со стоимостью билетов на игры финальной части турнира.

Как сообщает AP, дня иностранцев минимальная цена составит около 70 долларов, что в три раза дешевле, чем на ЧМ-2018.

Для жителей Катара билеты обойдутся в 11 долларов. Отмечается, что это в два раза дешевле, чем для россиян в 2018-м.

ЧМ-2022 будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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