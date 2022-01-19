Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м
Организаторы ЧМ-2022 определились со стоимостью билетов на игры финальной части турнира.
Как сообщает AP, дня иностранцев минимальная цена составит около 70 долларов, что в три раза дешевле, чем на ЧМ-2018.
Для жителей Катара билеты обойдутся в 11 долларов. Отмечается, что это в два раза дешевле, чем для россиян в 2018-м.
ЧМ-2022 будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Читайте также: ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дани Алвес высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
-
"Сочи" получил предложение по трансферу Кассьерры, однако требует увеличить сумму
-
Ханданович готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"
-
2
Левандовски сравнил "Золотой мяч" и премию ФИФА The Best
-
Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м
-
Мбаппе пока не ответил на предложение ПСЖ о продлении контракта
-
"Адана Демирспор" ответил на предложение "Ньюкасла" о продаже Балотелли
-
"Милан" хочет арендовать защитника "Тоттенхэма"
-
Гаттузо может возглавить "Дженоа"
-
Лунев перенес операцию на голеностопе
-
Луис Суарес определился с новым клубом
-
Месси вернулся в общую группу ПСЖ
-
"Барселона" назвала сроки восстановления Умтити
-
Шевченко не получит компенсацию от "Дженоа"
-
Главные новости дня: 18 января
-
Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ
-
38-летний Рибери может оказаться в Турции
-
"Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом
-
"Астон Вилла" усилилась вратарем "Ромы"
-
"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3