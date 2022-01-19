Левандовски сравнил "Золотой мяч" и премию ФИФА The Best

Фото твиттер "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о том, что он стал обладателем награды ФИФА The Best, однако не выиграл "Золотой мяч".

"Каждая награда имеет свои правила. Для меня всегда важнее, когда выбирают футболисты и тренеры. Это важнее, чем когда выбирают другие люди", - приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, что "Золотой мяч" по итогам 2021 года достался Лионелю Месси. Победителя этой награды выбирают журналисты.

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