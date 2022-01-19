Дани Алвес высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
Фото твиттер "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Дани Алвес хочет, чтобы каталонский клуб вернул Лионеля Месси из ПСЖ.
"Было бы отлично, если бы Месси завершил карьеру в "Барселоне". Для него это станет прекрасным подарком. Клуб должен позаботиться об этом", - приводит слова Алвеса Catalunya Ràdio.
Месси является воспитанником "Барсы". Он выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых проблем.
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