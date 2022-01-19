Журналист Франков рассказал, как увольнение Шевченко из "Дженоа" отразится на его тренерской карьере

Фото: инстаграм Шевченко

Украинский футбольный журналист Артем Франков высказался об отставке Андрея Шевченко с поста тренера "Дженоа".

"Считаю, никто из серьезных специалистов винить Шевченко не будет. Да, он не сотворил чуда с этой откровенно хромой и полумертвой командой. Эта команда была обречена. Честно говоря, не представляю, каким трактором можно было вытащить этого бегемота из болота...

Если только сейчас не последуют сумасшедшие трансферы. Странно... Раз у них есть такие деньги на компенсацию Шевченко, почему же тогда не покупать футболистов? Все это выглядит довольно несерьезно.

Я считаю, что репутация Шевченко за время работы в "Дженоа" если и пострадала, то несильно. Ему могут предъявить претензии за юношеский авантюризм, однако не за какой-то профессиональный ляп. Говорить о том, что он что-то развалил в этом клубе, нельзя. Шевченко уже пришел туда на руины!

Ну а за что его критиковать? Серьезной неудачей была только игра против "Специи". Все остальное? Он проигрывал то, что и должен был проиграть. Его команда была объективно слабее тех соперников", - приводит слова Франкова "Спорт-Экспресс".

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