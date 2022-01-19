Сарри пострадал от футболиста соперника во время матча с "Удинезе" (видео)

Фото твиттер "Лацио"

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри пострадал во время игры Кубка Италии против "Удинезе" (1:0).

В одном из эпизодов футболист соперника после единоборства влетел в тренера, ударив его плечом в голову.

Отмечается, что Сарри избежал какого-либо повреждения.

Читайте также: "Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии. | http://soccernews.ru