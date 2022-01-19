Названа стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге
Названа стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов 2022 года, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Как сообщает "Матч ТВ", стоимость билетов будет варьироваться от 8 до 120 тысяч рублей.
Финал ЛЧ пройдет на "Газпром Арене" 28 мая.
Напомним, что последний раз Россия принимала финал ЛЧ в 2008 году. Тогда игра проходила в Москве на "Лужниках".
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