Журналист Педрероль: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" - я уволюсь"
Журналист Хосеп Педрероль уверен, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе летом присоединится к "Реалу".
"Мбаппе будет играть за "Реал" в следующем сезоне, гарантирую вам. Если нет - я уволюсь", - приводит слова Педрероля Marca.
Напомним, что контракт француза с ПСЖ истекает летом, поэтому он может перейти в "Реал" на правах свободного агента.
В этом сезоне на счету Мбаппе 19 голов и 12 ассистов в 27 играх.
Читайте также: Источник: "Контракт Мбаппе с "Реалом" уже готов". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Локомотив" заплатит за Исидора больше, чем ожидалось
-
"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании
-
Лига 1 назвала лучшего игрока декабря
-
Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"
-
Четыре клуба летом поспорят за Азмуна
-
Моуринью объяснил свой отказ возглавить "Эвертон"
-
Обляков рассказал, как его троллят в ЦСКА за смену имиджа
-
Ферран Торрес высказался после вылета "Барселоны" из Кубка Испании
-
Габулов: "Мне не нравятся высказывания Матвея Сафонова"
-
81-летнего Пеле выписали из больницы
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о скором трансфере Юри Алберто
-
Официально: Льорис продлил контракт с "Тоттенхэмом"
-
Вагнер Лав высказался о переходе в "Мидтъюлланд"
-
Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании
-
"Ахмат" избавился от Раванелли
-
Агенту Мино Райоле стало лучше
-
Габулов порассуждал о возможном переходе Кокорина в "Химки"
-
СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы Ансу Фати
-
Шварц оценил игру Смолова в дебютном матче после возвращения в "Динамо"
-
Анчелотти провёл юбилейный матч в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14