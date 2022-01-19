Журналист Педрероль: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" - я уволюсь"

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Журналист Педрероль: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" - я уволюсь" Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Журналист Хосеп Педрероль уверен, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе летом присоединится к "Реалу".

"Мбаппе будет играть за "Реал" в следующем сезоне, гарантирую вам. Если нет - я уволюсь", - приводит слова Педрероля Marca.

Напомним, что контракт француза с ПСЖ истекает летом, поэтому он может перейти в "Реал" на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Мбаппе 19 голов и 12 ассистов в 27 играх.

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