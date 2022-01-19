"Матч ТВ" объяснил показ фильмов на телеканале

Генеральный директор "Матч ТВ" Александр Тащин высказался о трансляции фильмов на спортивном телеканале.

"У нас есть определенные бизнес-задачи. Мы прежде всего коммерческая организация. Количество денег, которое мы получаем от рекламодателей и спонсоров, напрямую зависит от доли канала. Постановка того или иного кино позволяет нам удерживать среднюю долю канала на плановых значениях - по большей части кино занимает слоты, когда нет прямоэфирного спорта, хотя бывают и исключения.

Постановка кино позволяет нам держать высокую долю, аудитория, которая приходит на фильмы, так или иначе остается на спортивные трансляции, которые идут после фильма: в этом году средняя доля КХЛ, РПЛ и биатлона выше средней доли прошлого года, когда мы только начинали эксперимент с показом кино. То есть это имеет кумулятивный эффект и увеличивает долю в том числе спортивных трансляций.

Что нужно, чтобы изменить ситуацию? Необходимо, чтобы наш спорт начали смотреть. Сейчас у нас, по сути, шесть видов спорта, которые массово привлекают аудиторию: футбол, биатлон, лыжи, единоборства, "Формула-1", хоккей", - приводит слова Тащина Sports.ru.

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