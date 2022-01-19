"Зенит" нашел замену Азмуну в Бразилии

Фото: инстаграм Алберто

"Зенит" ведет переговоры по трансферу форварда "Интернасьоналя" Юри Алберто.

Как сообщает RMC Sport, питерский клуб видит в 20-летнем бразильце замену Сердару Азмуну, который близок к уходу в "Лион" или "Ювентус".

Трансферная стоимость Алберто оценивается в 12 миллионов евро. В 2021 году игрок забил 15 голов и отдал три ассиста в 42 играх.

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