ПСЖ ведет переговоры по игрокам "Манчестер Юнайтед" и "Милана"
Фото: инстаграм Погба
ПСЖ работает над подписанием двух футболистов.
Как сообщает Transfer News Central, парижане ведут переговоры по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба и Франку Кессье из "Милана".
Стоит отметить, что у Погба летом истекает контракт с "МЮ".
В этом сезоне Погба провел 13 матчей и отметился 7 голевыми передачами. На счету Кессье пять голов и один ассист в 21 игре.
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|Команда
|М
|О
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13