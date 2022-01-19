ПСЖ ведет переговоры по игрокам "Манчестер Юнайтед" и "Милана"

Фото: инстаграм Погба

ПСЖ работает над подписанием двух футболистов.

Как сообщает Transfer News Central, парижане ведут переговоры по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба и Франку Кессье из "Милана".

Стоит отметить, что у Погба летом истекает контракт с "МЮ".

В этом сезоне Погба провел 13 матчей и отметился 7 голевыми передачами. На счету Кессье пять голов и один ассист в 21 игре.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" может объявить о назначении нового главного тренера в ближайшее время. | http://soccernews.ru