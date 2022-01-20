Ндомбеле может перейти в ПСЖ
Хавбек "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает The Athletic, парижане намерены арендовать 25-летнего футболиста до конца текущего сезона.
Ндомбеле потерял место в составе "шпор" и даже тренируется отдельно от команды. Однако наставник ПСЖ Маурисио Почеттино все равно хочет подписать игрока, которого в свое время тренировал в "Тоттенхэме".
Напомним, что "Тоттенхэм" приобрел Ндомбеле в 2019 году за 60 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Ндомбеле два забитых гола в 16 играх.
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
|28
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