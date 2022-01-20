"Спартак" подписал лучшего бомбардира "Сатурна"

Фото: сайт "Сатурна"

Форвард "Сатурна" Артур Максимчук стал игроком "Спартака", сообщает Sport24.

По сведениям источника, 20-летний футболист подписал с московским клубом трехлетний контракт.

Максимчук является лучшим бомбардиром "Сатурна" в текущем розыгрыше ФНЛ-2. На его счету 9 голов в 20 играх.

Всего в составе "Сатурна" игрок забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 38 играх.

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