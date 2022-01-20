У "Барселоны" ухудшились отношения с "Баварией" из-за Педри
Фото: инстаграм Педри
У руководства "Барселоны" испортились отношения с коллегами из "Баварии".
По сведениям Sport1.de, причинами стали планы каталонского клуба касательно Суперлиги, а также поведение клубов на трансферном рынке.
Например, президенту "Барсы" Жоану Лапорте сильно не понравилось, что "Бавария" контактировала с футболистами "сине-гранатовых" без ведома руководства. Уточняется, что мюнхенский клуб связывался с Педри.
"Бавария" действительно общалась с футболистами "Барсы", не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между клубами очень плохие, однако они точно не те, что были раньше", - сообщает источник, близкий к руководству "Барсы".
Отмечается, что "Бавария" активно работала над трансфером Педри, однако игрок продлил соглашение с "Барсой". Из-за интереса "Баварии" каталонцы прописали в контракте Педри отступные в размере миллиарда евро. Это разозлило "Баварию", которая все еще рассчитывает заполучить Педри летом 2022 года.
В ответ "Барса" заинтересовалась защитником "Баварии" Николасом Зюле, а также двумя молодыми талантами - Кенане Йилдизе и Габриэле Видовиче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20