У "Барселоны" ухудшились отношения с "Баварией" из-за Педри

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У "Барселоны" ухудшились отношения с "Баварией" из-за Педри Фото: инстаграм Педри

У руководства "Барселоны" испортились отношения с коллегами из "Баварии".

По сведениям Sport1.de, причинами стали планы каталонского клуба касательно Суперлиги, а также поведение клубов на трансферном рынке.

Например, президенту "Барсы" Жоану Лапорте сильно не понравилось, что "Бавария" контактировала с футболистами "сине-гранатовых" без ведома руководства. Уточняется, что мюнхенский клуб связывался с Педри.

"Бавария" действительно общалась с футболистами "Барсы", не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между клубами очень плохие, однако они точно не те, что были раньше", - сообщает источник, близкий к руководству "Барсы".

Отмечается, что "Бавария" активно работала над трансфером Педри, однако игрок продлил соглашение с "Барсой". Из-за интереса "Баварии" каталонцы прописали в контракте Педри отступные в размере миллиарда евро. Это разозлило "Баварию", которая все еще рассчитывает заполучить Педри летом 2022 года.

В ответ "Барса" заинтересовалась защитником "Баварии" Николасом Зюле, а также двумя молодыми талантами - Кенане Йилдизе и Габриэле Видовиче.

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