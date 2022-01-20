Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Исидора

Фото: инстаграм Исидора

"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Монако" Вилсона Исидора.

Как сообщает Nice-Matin, "железнодорожники" заплатят за 21-летнего француза 3,5 миллиона евро. Сегодня футболист должен пройти медобследование.

Контракт Исидора с московским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Исидор принял участие в 9 играх, однако результативными действиями не отличился.

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