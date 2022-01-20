Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Исидора

Теги вилсон исидорлокомотив москвамонакотрансферы

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за ИсидораФото: инстаграм Исидора

"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Монако" Вилсона Исидора.

Как сообщает Nice-Matin, "железнодорожники" заплатят за 21-летнего француза 3,5 миллиона евро. Сегодня футболист должен пройти медобследование.

Контракт Исидора с московским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Исидор принял участие в 9 играх, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Локомотив" не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Барселоны" ухудшились отношения с "Баварией" из-за Педри

У "Барселоны" ухудшились отношения с "Баварией" из-за Педри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов