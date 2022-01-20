Пеле снова госпитализирован
Фото: инстаграм дочки Пеле
Легенда футбола Пеле снова попал в больницу.
Как сообщает ESPN, это плановая госпитализация для прохождения курса химиотерапии.
Напомним, что в сентябре 2021 года 81-летнему бразильцу провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Последний раз Пеле находился в больнице в декабре минувшего года.
Читайте также: Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы. | http://soccernews.ru
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