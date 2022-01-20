Пеле снова госпитализирован

Фото: инстаграм дочки Пеле

Легенда футбола Пеле снова попал в больницу.

Как сообщает ESPN, это плановая госпитализация для прохождения курса химиотерапии.

Напомним, что в сентябре 2021 года 81-летнему бразильцу провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Последний раз Пеле находился в больнице в декабре минувшего года.

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