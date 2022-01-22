Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"

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Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принял участие в игре против "Вест Хэма" (1:0).

Отметим, что 36-летний португалец не может отметиться результативными действиями в трех последних играх. Последний раз Роналду забил гол и отдал ассист в игре с "Бернли", которая прошла 30 декабря.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 14 голов и три ассиста в 23 играх.

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