"Байер" объявил о трансфере Азмуна
Фото: твиттер "Байера"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун продолжит карьеру в "Байере".
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 27-летний иранец присоединиться к команде летом 2022 года на правах свободного агента. Его контракт будет действовать до лета 2027 года.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. За это время он провел 104 матча, забил 62 гола и отдал 14 ассистов.
В составе клуба Азмун три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка и один раз Кубка России.
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|Команда
|М
|О
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|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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|18
|Падерборн
|32
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