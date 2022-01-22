"Байер" объявил о трансфере Азмуна

Фото: твиттер "Байера"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун продолжит карьеру в "Байере".

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 27-летний иранец присоединиться к команде летом 2022 года на правах свободного агента. Его контракт будет действовать до лета 2027 года.

Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. За это время он провел 104 матча, забил 62 гола и отдал 14 ассистов.

В составе клуба Азмун три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка и один раз Кубка России.

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