Товарищеские матчи: "Ростов" проиграл "Спарте", "Локомотив" сыграл вничью с "Яблонецом"

Фото: твиттер "Локомотива"

В рамках товарищеской игры "Ростов" уступил пражской "Спарте", а "Локомотив" сыграл вничью с "Яблонецом".

"Ростов" Россия - "Спарта" Прага Чехия 0:2

Голы: Гараслин, 21 - 0:1, Чванчара, 70 - 0:2

"Ростов" (1-й тайм): Бабурин, Селява, Хаджикадунич, Калинин, Глебов, Байрамян, Боженов, Фольмер, Комличенко, Лангович, Турищев.

"Ростов" (2-й тайм): Песьяков, Осипенко, Селява, Мелехин, Тугарев, Поярков, Терентьев, Мухин, Соу, Сухомлинов, Полоз.



"Локомотив" Россия - "Яблонец" Чехия 1:1

Голы: Кухта, 32 - 1:0, Сильны, 62 - 1:1

"Локомотив" (1-й тайм): Худяков, Едвай, Тикнизян, Мампасси, Ненахов, Баринов, Рыбкин, Рыбчинский, Керк, Петров, Кухта.

"Локомотив" (2-й тайм): Савин, Черный, Пабло, Рыбус, Живоглядов, Марадишвили, Борисенко, Бека-Бека, Камано, Жемалетдинов, Изидор.

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