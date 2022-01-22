Азмун прокомментировал переход в "Байер"

Фото: сайт "Байера"

Форвард Сердар Азмун прокомментировал свой трансфер из "Зенита" в "Байер".

"Шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. У "Байера" прекрасный состав, я следил за этим клубом долгое время и восхищен тем, как играет эта команда.

Возможность в скором времени поиграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я уверен, что усилю команду благодаря своим игровым качествам", - приводит слова Азмуна сайт "Байера".

Напомним, что Азмун присоединится к "Байеру" летом в качестве свободного агента.

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