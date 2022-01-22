Азмун прокомментировал переход в "Байер"
Фото: сайт "Байера"
Форвард Сердар Азмун прокомментировал свой трансфер из "Зенита" в "Байер".
"Шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. У "Байера" прекрасный состав, я следил за этим клубом долгое время и восхищен тем, как играет эта команда.
Возможность в скором времени поиграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я уверен, что усилю команду благодаря своим игровым качествам", - приводит слова Азмуна сайт "Байера".
Напомним, что Азмун присоединится к "Байеру" летом в качестве свободного агента.
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Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20